لافروف: مبادرة عملة "بريكس" ستناقش في قمة جنوب إفريقيا

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن المبادرة حول إطلاق عملة لمجموعة "بريكس" ستتم مناقشتها في قمة جنوب إفريقيا المزمعة في أغسطس القادم.

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وقال لافروف عقب لقائه الرئيس الأنغولي جواو لورينسو، اليوم الأربعاء، إن "الأفكار الأخيرة تدعو إلى تشكيل عملة خاصة لمجموعة دول "بريكس" (روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا، البرازيل) وكذلك في أمريكا اللاتينية".

وأضاف وزير الخارجية الروسي، أن قمة "بريكس"، التي ستعقد في جنوب إفريقيا نهاية أغسطس، ستناقش على وجه الخصوص هذه المبادرة، مشيرا إلى أنه تمت دعوة ممثلين عن الدول الإفريقية لحضور هذا الحدث.

وفي 22 يونيو الماضي، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه يجري النظر في إطلاق عملة دولية على أساس سلة عملات دول "بريكس".

وفي نوفمبر الماضي، اقترحت اللجنة الاقتصادية في الاتحاد الاقتصاد الأوراسي إنشاء نظام دفع ببطاقة دفع مشتركة لدول "بريكس" (روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا، البرازيل) ودول الاتحاد الأوراسي (روسيا، كازاخستان، بيلاروس، أرمينيا، قيرغيزستان)، ويتمحور الاقتراح حول نظام قادر على توحيد أنظمة الدفع Union Pay الصيني وRuPay الهندي وElo البرازيلي وأنظمة الدفع في الاتحاد الأوراسي.

ويأتي ذلك في وقت بدأت فيه روسيا والصين في اتخاذ خطوات جادة على طريق التعامل بعملتيهما الوطنيتين، ومن أبرز هذه الإجراءات اتفاق شركتي "غازبروم" الروسية وشركة "سي أن بي سي" (CNPC) الصينية على تحويل مدفوعات الغاز المورد عبر "قوة سيبيريا" إلى الروبل واليوان.

المصدر: RT + برايم