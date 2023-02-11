إيران.. موقع "تلوبيون" ينفي تعرضه للقرصنة أثناء بث كلمة إبراهيم رئيسي (فيديو)

نفى موقع "تلوبيون" التابع للإذاعة والتلفزيون الإيراني صحة الأنباء عن تعرضه للقرصنة أثناء بث كلمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقال الموقع إن الكلمة تم بثها بصورة كاملة ومتوفرة على أرشيف الموقع حاليا.

ووعد موقع "تلوبيون" بالكشف عن طبيعة الصور التي تدعي مجموعة القراصنة بثها عبر المنصة اليوم.

وفي وقت سابق، أفاد نشطاء ووسائل إعلام بأن موقع البث المباشر للإذاعة والتلفزيون الإيراني على الانترنت "Telewebion" تعرض للقرصنة أثناء بث كلمة الرئيس الإيراني في مسيرات ذكرى انتصار الثورة صباح السبت.

وقالت مجموعة هاكرز تطلق على نفسها اسم "عدالة علي" على "تويتر": "اخترقنا التلفزيون الإيراني في خطوة لتعزيز الدعوة للتظاهر ضد النظام في 16 فبراير الحالي.

ما گروه #عدالت_علی صدا و سیمای جمهوری اسلامی را هک نمودیم.

در ابتدا گروه عدالت علی دهه فجر و قدوم ناپاک خمینی جلاد به #ایران را به تمامی ملت آزادیخواه تسلیت عرض میکند.

هموطنان زیادی به ما مراجعه کردند و از ما خواستند فراخوان 27 بهمن را انعکاس بدهیم. (1/3) pic.twitter.com/YfdmkNPbPF — Edaalate Ali Official - عدالت علی (@EdaalateAli1400) February 11, 2023

المصدر: RT + وسائل إعلام إيرانية