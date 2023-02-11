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احتجاز مقاول بناء آخر في تركيا

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احتجاز مقاول بناء آخر في تركيا
AP
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أفادت قناة "تي آر تي" بأن الشرطة التركية اعتقلت في إسطنبول اليوم السبت، مقاول بناء مجمع سكني في مدينة غازي عنتاب انهار خلال زلزالين.

وقالت القناة إن "مقاول مجمع عائشة محمد بولات السكني محمد إرتان أكاي اعتقل في إسطنبول".

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وتداولت وسائل إعلام تركية، مساء الجمعة 10 فبراير أنباء تفيد بأن السلطات التركية ألقت القبض على مقاول بناء آخر في ولاية هاتاي، التي تعرضت لدمار كبير بسبب الزلزال، أثناء محاولته الفرار خارج البلاد.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الزلزال الذي ضرب المناطق الجنوبية من تركيا الاثنين الماضي بأنه أقوى وأكثر تدميرا بثلاثة أضعاف من زلزال عام 1999 المحفور في ذاكرة البلاد.

المصدر: نوفوستي

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