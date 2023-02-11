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الجيش النمساوي يعلق عملياته الإغاثية في تركيا بسبب "الوضع الأمني"

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الجيش النمساوي يعلق عملياته الإغاثية في تركيا بسبب
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أعلن الجيش النمساوي صباح اليوم السبت أنه علق عمليات الإنقاذ في تركيا المتضررة من الزلزال، مشيرا إلى "الوضع الأمني" في المكان، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وقال متحدث في فيينا للوكالة إنه "وقعت اشتباكات بين مجموعات" من دون ذكر مزيد من التفاصيل، موضحا أن الجنود احتموا في قاعدة بولاية هطاي "مع منظمات دولية أخرى بانتظار التوجيهات".

ووصل العسكريون النمساويون إلى هطاي الثلاثاء ومعهم 45 طنا من المعدات، وتمكنوا من إنقاذ تسعة أشخاص من تحت الأنقاض.

وقال المتحدث إنه كان من المقرر أن يعود الجنود إلى النمسا الخميس المقبل لكن الأمر قيد المراجعة.

المصدر: أ ف ب

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