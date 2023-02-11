البنتاغون: الولايات المتحدة لا تمانع في استهداف القوات الأوكرانية للقرم

صرحت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي، سيليست والاندر، بأن السلطات الأمريكية، لا تعترض على استهداف قوات كييف "للأراضي الأوكرانية، الخاضعة للسيطرة الروسية".

وأضافت والاندر، ردا على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن تدعم محاولات أوكرانيا "لاستعادة شبه جزيرة القرم"، أو مهاجمتها لأهداف روسية، داخل القرم، باستخدام الأسلحة الغربية، قائلة: "إن الولايات المتحدة تدعم وحدة الأراضي الأوكرانية وسيادتها، ضمن حدودها المعترف بها دوليا، والتي تشمل شبه جزيرة القرم".

وتابعت: "أوكرانيا تملك الحق في الدفاع عن كل شبر من أراضيها، وليس لدى الولايات المتحدة أي اعتراض، ولا نسعى للحد من وتيرة العمليات العسكرية الأوكرانية، بشرط أن ترى أوكرانيا قيمة عملياتية في استهدافها للقوات الروسية، المتواجدة على الأراضي الأوكرانية، بغية تحقيق أهدافها".

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يذكر أن شبه جزيرة القرم انضمت إلى روسيا عام 2014، عقب الانقلاب في أوكرانيا، بنسبة تصويت بلغت الـ 96.77% في القرم، و95.6% في سيفاستوبول لصالح الانضمام إلى روسيا.

ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم جزءا من أراضيها، وترفض الاعتراف بنتائج الاستفتاءات، وتؤيدها في ذلك الدول الغربية.

من جانبها، صرحت القيادة الروسية مرارا بأن سكان شبه جزيرة القرم صوتوا من أجل إعادة التوحيد الديمقراطي مع روسيا، وأن الاستفتاءات جرت امتثالا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن مسألة القرم أغلقت، ولا مجال للنقاش فيها.

المصدر: تاس