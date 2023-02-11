سفارة روسيا لدى إسرائيل تدين عملية الدهس في القدس

أدانت السفارة الروسية لدى تل أبيب، عملية الدهس التي وقعت في محطة حافلات في مستوطنة راموت في القدس أمس، وأعربت عن تعازيها لأسر الضحايا.

قالت السفارة في بيانها: "ندين بشدة هذا الهجوم الإرهابي بغض النظر عن كل ما يطرح من مبررات".

وأضافت السفارة الروسية في بيانها، أن مثل هذه الحوادث، تصعد الأوضاع، المتوترة أصلا في الشؤون الفلسطينية – الإسرائيلية، وتقوض جهود المجتمع الدولي، في إنشاء خطوط تفاوض مستدامة، تضمن الاستقرار في الشرق الأوسط.

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وقع حادث دهس أمس الجمعة، قرب محطة للحافلات في مستوطنة راموت في القدس، ما أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة آخرين.

وارتفعت حدة التوتر بين فلسطين وإسرائيل، عقب اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، لباحات المسجد الأقصى، والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة لمخيم جنين، ما أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين.

المصدر: RT