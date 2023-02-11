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نائب أردوغان: أكثر من مليون شخص من متضرري الزلزال يقيمون بمراكز إيواء

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نائب أردوغان: أكثر من مليون شخص من متضرري الزلزال يقيمون بمراكز إيواء
AP
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أعلن فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، أن نحو مليون و50 ألف مواطن من المتضررين من الزلزال يقيمون في مراكز إيواء مؤقتة تم إنشاؤها في المناطق المنكوبة.

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وقال أوقطاي في تصريح أدلى به من مركز إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" بالعاصمة أنقرة مساء الجمعة: "نستضيف حاليا نحو مليون و50 ألف مواطن من متضرري الزلزال في مراكز إيواء مؤقتة".

وذكر أن 31254 من أفراد فرق البحث والإنقاذ يواصلون جهودهم في منطقة الزلزال، مشيرا إلى مشاركة أكثر من 12 ألفا من المعدات الثقيلة وأكثر من 900 رافعة في عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة.

وأوضح أنه تم إجلاء 190 ألف مواطن من المدن المنكوبة إلى مناطق أكثر أمنا.

وحسب آخر إحصائية رسمية، بلغت حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا 20665 قتيلا و80088 مصابا حتى الآن.

المصدر: "الأناضول"

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