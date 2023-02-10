سويسرا ترفض تسليم كييف مضادات للطائرات

رفضت برن طلب إسبانيا نقل مدفعين سويسريين مضادين للطائرات إلى أوكرانيا التزاما بنهج الحياد، حسب متحدث أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسري، فابيان ماينفيش.

وقال ماينفيش: "رفضت سويسرا طلب إسبانيا المؤرّخ في 16 يناير 2023 بإعادة تصدير مدفعين سويسريين عيار 35 ملم من مضادات الطائرات إلى أوكرانيا".

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وأضاف أنه في حال تصدير معدات عسكرية من سويسرا، فإن الدول توقع إعلانا يقضي بعدم جواز إعادة تصديرها إلى دول ثالثة، وعليه نرفض طلب الجانب الإسباني، تمسكا بمبدأ الحياد الذي تنتهجه سويسرا.

وكانت سويسرا قد رفضت طلبات من ألمانيا وإسبانيا والدنمارك لإعادة تصدير الذخيرة إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي