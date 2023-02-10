المرشد الإيراني يأمر بإنتاج مادة استراتيجية

أعلن رئيس الفريق الاقتصادي التابع لمكتب المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، أن الأخير وضع حاجات قطاع مصافي النفط والقيمة المضافة في صناعة النفط في البلاد، تحت الرقابة المباشرة.

وأضاف علي آقا محمدي، أن خامنئي أصدر أوامر خاصة بتحديد مهام جديدة في قطاع النفط ستؤدي إلى انفراج كبير وأساسي في هذا المجال.

وذكر أنه وخلال الأسبوع الحالي في إيران، تم وضع حجر الأساس لمشروع كبير بتكلفة 2.2 مليار يورو في مصفاة بندر عباس للنفط جنوب البلاد.

وهذا المشروع يهدف إلى وقف إنتاج الفيول كمنتج منخفض القيمة في عملية تكرير النفط وتبديله إلى مادة فحم الكوك الإسفنجي خلال 42 شهرا.

وتعتبر مادة فحم الكوك الإسفنجي مادة هامة في تعدين الألمنيوم والصلب في البلاد، حيث تستورد إيران هذه المادة بملايين الدولارات سنويا.

المصدر: "فارس نيوز"