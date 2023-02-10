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مولدوفا تستدعي السفير الروسي بعد "انتهاك صاروخ" لمجالها الجوي

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مولدوفا تستدعي السفير الروسي بعد
Globallookpress
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استدعت وزارة خارجية مولدوفا اليوم الجمعة السفير الروسي لديها على خلفية ما وصفته بـ"انتهاك المجال الجوي" للبلاد.

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وقالت الخدمة الصحفية للوزارة إن "وزير الخارجية نيكولاي بوبيسكو وجه باستدعاء عاجل لسفير روسيا في كيشيناو أوليغ فاسنيتسوف إلى الوزارة لإبلاغ الجانب الروسي بالانتهاك غير المقبول لمجالنا الجوي".

جاء ذلك بعدما أكدت الدفاع المولدافية أنها رصدت صباح اليوم "صاروخا اخترق المجال الجوي لجمهورية مولدوفا متجها نحو أوكرانيا".

وفي وقت سابق اليوم أعلن قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني أن صاروخين روسيين أطلقا باتجاه أوكرانيا، عبرا المجال الجوي لمولدافيا ورومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي.

وحسبما كتب زالوجني على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه "في الساعة 10,18 صباحا (08,18 بتوقيت غرينيتش) عبر صاروخان كروز روسيان طراز كاليبر حدود أوكرانيا مع جمهورية مولدافيا. وقرابة الساعة 10,33 عبر هذان الصاروخان المجال الجوي لرومانيا، وبعدها دخلا مجددا المجال الجوي لأوكرانيا".

من جانبها، نقلت وكالتا "رويترز" و"فرانس برس" عن السلطات الرومانية قولها إن المعلومات حول تحليق صواريخ روسية عبر إجواء البلاد "غير مؤكدة".

المصدر: وكالات

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