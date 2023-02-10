كوريا الجنوبية.. المعارضة تجدد دعوتها للتحقيق في تورط السيدة الأولى المزعوم في تلاعب بالأسهم

جدد الحزب الديمقراطي المعارض في كوريا الجنوبية دعوته لإجراء تحقيق خاص في قضية تلاعب بالأسهم يزعم أنها تتعلق بالسيدة الأولى كيم كيون-هي بعد إدانة الجاني الرئيسي في القضية.

وقال المتحدث باسم الحزب آن هو-يونغ في بيان إن على الرئيس يون سيوك-يول والحزب الحاكم قبول طلب التحقيق الخاص في التورط المزعوم من قبل السيدة الأولى في التلاعب في الأسهم "إذا كانوا يريدون التحدث عن سيادة القانون".

جاء البيان بعد أن حكم على كوون أوه-سو، رئيس دويتشه موتور، المسؤولة عن تداول بي إم دابليو في كوريا الجنوبية بالسجن لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ بتهمة التلاعب في أسعار أسهم الشركة.

جذبت القضية اهتماما واسعا بسبب مزاعم تورط السيدة الأولى.

واتهم المتحدث باسم الحزب الديمقراطي النيابة بعدم وجود إرادة أو سلطة لإجراء تحقيق مناسب مع السيدة الأولى وادعى أن "السبيل الوحيد" هو تحقيق مستشار مستقل.

وقال المتحدث إن السيدة الأولى يجب أن تواجه الآن التحقيق بصفتها "شريكة" في قضية تلاعب مثبتة في الأسهم، مشيرا إلى أن اسمها ذُكر حوالي 300 مرة خلال محاكمة كوون.

وقدم الحزب بالفعل مشروع قانون يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل في تورط كيم المزعوم في القضية العام الماضي.

المصدر: "يونهاب"