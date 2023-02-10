كوريا الجنوبية.. الحكم لصالح السيدة الأولى في دعوى تعويض ضد مسؤولي موقع إخباري

حكمت محكمة ابتدائية جزئيا لصالح السيدة الأولى في كوريا الجنوبية، كيم كيون-هي في دعوى تعويض ضد مسؤولي موقع إخباري كشفوا عن نص مكالمة هاتفية معها.

وأصدرت محكمة منطقة سيئول المركزية حكما بأن يدفع المتهمون 10 ملايين وون (7,917 دولارا) إلى المدعية، في الدعوى التي رفعتها السيدة الأولى ضد رئيس موقع "صوت سيئول" الإخباري بايك أون-جونغ والصحفي لي ميونغ-سو.

وقد رفعت كيم الدعوى القضائية التي طالبت فيها بتعويض 100 مليون وون (79 ألف دولار). وحكمت المحكمة بسداد كيم 90% من مصاريف الدعوى، وسداد بايك ولي 10% منها.

وكشف الصحفي نص المكالمة الهاتفية مع كيم بالتعاون مع محطة "إم بي سي"التلفزيونية في يناير العام الماضي، قبل الانتخابات الرئاسية، قائلا إنه سجل النص أثناء حواره معها.

وكانت كيم قد قدمت طلبا للحصول على أمر مؤقت بمنع النشر ضد "إم بي سي" و"صوت سيئول" قبل بث البرنامج، غير أن المحكمة أصدرت قرارا بالسماح بالكشف باستثناء بعض المحتويات.

وكشف كل من المحطة والموقع الإخباري عن ملف التسجيل.

وبناء عليه، رفعت كيم الدعوى القضائية ضد مسؤولي "صوت سيئول" مدعية أنها تعرضت لانتهاكات لحقوقها الشخصية وتشوية السمعة وانتهاك لخصوصيتها، بسبب تسجيل المكالمة الهاتفية بصورة غير شرعية، وبثها وتجاهل الغرض من قرار الأمر المؤقت الصادر من المحكمة.

وقال رئيس الموقع "بايك" إنه يخطط للاستئناف على الحكم ورفع القضية إلى المحكمة العليا.

وأوضح المحامي أنه سيتخذ قراره حيال استئناف الحكم بعد مراجعته.

المصدر: "يونهاب"