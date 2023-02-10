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الخارجية الصينية: ينبغي محاسبة الولايات المتحدة إذا تم تأكيد تحقيقات "السيل الشمالي"

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الخارجية الصينية: ينبغي محاسبة الولايات المتحدة إذا تم تأكيد تحقيقات
Globallookpress Guenter FischerimageBROKER.com
صورة أرشيفية
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صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ بأنه يجب محاسبة الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما ثبت تورطها في تفجيرات خط أنابيب "السيل الشمالي".

جاء ذلك ضمن تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الصينية تعليقا على مادة الصحفي سيمور هيرش حول تورط السلطات الأمريكية في تفجير خطوط أنابيب الغاز الطبيعي "السيل الشمالي"، حيث قالت خلال إفادتها الصحفية اليوم الجمعة: "يجب محاسبة مثل هذه الأفعال".

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وأشارت ماو نينغ إلى أنه إذا ما تم تأكيد ضلوع الولايات المتحدة الأمريكية بذلك، فإن واشنطن ملزمة "بتقديم تفسيرات مسؤولة للعالم"، مشددة على أن الانفجارات في "السيل الشمالي" كان لها "تأثير سلبي للغاية على البيئة العالمية وعلى السوق العالمية للطاقة".

وكان الصحفي الأمريكي الشهير سيمور هيرش، المعروف بمنشوراته عن الجرائم الأمريكية في فيتنام وفي حروب الشرق الأوسط، ولا سيما فضيحة التعذيب في سجن أبو غريب العراقي، قد تمكن من الحصول على معلومات حول عملية "تفجير خط أنابيب (السيل الشمالي)" من مصدر، لم يذكر اسمه، وكان متورطا بشكل مباشر في الإعداد لها على حد تعبيره.

وقد رفض البيت الأبيض "بصورة قاطعة" المعلومات الواردة في التحقيق، فيما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون لوكالة "تاس" إن هذه المعلومات "كذبة مفبركة وخرافة كاملة".

المصدر: RT

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