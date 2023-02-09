موسكو تدعو إلى تحقيق دولي مفتوح في تورط الولايات المتحدة في تفجير "السيل الشمالي"

حذر نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف من العواقب التي ستلحق بواشنطن بعد نتيجة تحقيق سيمور هيرش بشأن تفجير خط أنابيب "السيل الشمالي" فيما دعا الكرملين إلى تحقيق دولي مفتوح

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جاء ذلك ضمن تصريحات ريابكوف لوكالة "نوفوستي"، حيث قال إن تحقيق الصحفي سيمور هيرش الذي نشر يوم أمس "أكد ما نعرفه وليس لدينا أي شك مطلقا به من أن الولايات المتحدة وربما دول (الناتو) الأخرى، متورطة في هذا العمل التخريبي البشع".

من جانبه علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن "مقال هيرش بشأن (السيل الشمالي) يوضح مرة أخرى الحاجة إلى تحقيق دولي مفتوح ومعاقبة المسؤولين" مشيرا إلى أن تحقيق الصحفي المعروف لم يلق تداولا واسعا في الغرب، وهذا أمر "مفاجئ" على حد تعبيره.

وكان الصحفي الأمريكي الشهير سيمور هيرش، المعروف بمنشوراته عن الجرائم الأمريكية في فيتنام وفي حروب الشرق الأوسط، ولا سيما فضيحة التعذيب في سجن أبو غريب العراقي، قد تمكن من الحصول على معلومات حول عملية "تفجير خط أنابيب (السيل الشمالي)" من مصدر، لم يذكر اسمه، وكان متورطا بشكل مباشر في الإعداد لها على حد تعبيره.

وقد رفض البيت الأبيض "بصورة قاطعة" المعلومات الواردة في التحقيق، فيما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون لوكالة "تاس" إن هذه المعلومات "كذبة مفبركة وخرافة كاملة".

المصدر: نوفوستي