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ما قبل الزلزال وبعده.. صور تظهر ما آلت إليه مدينة كهرمان مرعش التركية!

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ما قبل الزلزال وبعده.. صور تظهر ما آلت إليه مدينة كهرمان مرعش التركية!
AFP ADEM ALTAN
الدمار في مدينة كهرمان مرعش التركية
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قامت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، بجمع صور سابقة وحالية من مدينة كهرمان مرعش التي تعرضت لأضرار فادحة نتيجة للزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الاثنين الماضي.

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فيديو يظهر انقلاب مبنى نتيجة الزلزال في تركيا

ووفقا للصور، فإن وسط المدينة نال النصيب الأكبر من الدمار في حين تعرضت أطرافها لأضرار أقل.

ما قبل الزلزال وبعده.. صور تظهر ما آلت إليه مدينة كهرمان مرعش التركية!صورة من خرائط غوغل لمدينة كهرمان مرعش في أغسطس 2022
ما قبل الزلزال وبعده.. صور تظهر ما آلت إليه مدينة كهرمان مرعش التركية!صورة لمدينة كهرمان مرعش في 7 فبراير 2023

وأظهرت إحدى الصور ملعب كرة القدم في المدينة وقد تحول إلى مخيم لإيواء المتضررين.

ما قبل الزلزال وبعده.. صور تظهر ما آلت إليه مدينة كهرمان مرعش التركية!صورة من وسط المدينة لمعلب كرة القدم قبل الزلزال
ما قبل الزلزال وبعده.. صور تظهر ما آلت إليه مدينة كهرمان مرعش التركية!صورة للملعب بعد الزلزال وقد تحول لمخيم للمتضررين

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء الماضي، أثناء زيارة قام بها لتفقد أوضاع المتضررين الذين يعيشون في مخيم تم إنشاؤه في الملعب، قال إن تأخر جهود الإنقاذ كانت بسبب الطرق المغلقة نتيجة للدمار، والمشكلات التي تعرضت لها البنى التحتية للمطارات، مؤكدا أن المزيد من المساعدات في طريقها إلى المناطق المنكوبة.

ما قبل الزلزال وبعده.. صور تظهر ما آلت إليه مدينة كهرمان مرعش التركية!صورة للمحلات التجارية في 2022
ما قبل الزلزال وبعده.. صور تظهر ما آلت إليه مدينة كهرمان مرعش التركية!صورة للمحلات التجارية بعد الزلزال

وعبر الكثير من الناجين عن غضبهم لتأخر وصول الآلات والمركبات الثقيلة التي تستخدم للبحث عن العالقين تحت الأنقاض.

ما قبل الزلزال وبعده.. صور تظهر ما آلت إليه مدينة كهرمان مرعش التركية!
ما قبل الزلزال وبعده.. صور تظهر ما آلت إليه مدينة كهرمان مرعش التركية!

وبحسب تقارير الحكومة التركية فإن مدينة كهرمان مرعش كانت من أكثر المناطق تضررا جراء الزلزال.

ما قبل الزلزال وبعده.. صور تظهر ما آلت إليه مدينة كهرمان مرعش التركية!
ما قبل الزلزال وبعده.. صور تظهر ما آلت إليه مدينة كهرمان مرعش التركية!

وأعلن أردوغان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في المناطق المنكوبة، ومن المتوقع أن ترتفع أعداد الضحايا في تركيا وسوريا تزامنا مع استمرار جهود فرق الإنقاذ في البحث عن المفقودين، حيث وصلت وفقا لآخر البيانات الرسمية، إلى 18342 قتيلا و74242 مصابا في تركيا، وفي سوريا أعلن وزير الصحة أن عدد ضحايا الزلزال بلغ 1347 حالة وفاة، و2295 مصابا، في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة السورية، في حين ارتفع عدد ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا إلى أكثر من 1970 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 2950، حسب الدفاع المدني السوري في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية.

المصدر: نيويورك تايمز + RT

 

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زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم الخامس