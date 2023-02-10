ماكرون يستبعد تسليم مقاتلات لأوكرانيا "تحت أي ظرف" في الأسابيع المقبلة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن المقاتلات التي تطالب بها كييف لا يمكن "تحت أي ظرف" أن يتم "تسليمها في الأسابيع المقبلة"، وأنه يفضل أسلحة "أكثر فائدة" ويكون تسليمها "أسرع".

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وبعد قمة أوروبية بحضور نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، تحدث ماكرون ليلة الخميس الجمعة عن مسألة تسليم طائرات مقاتلة لأوكرانيا قائلا "لا أستبعد شيئا على الإطلاق" لكن هذا "لا يتطابق مع الاحتياجات اليوم".

وأضاف أنه يفضل مساعدة كييف في "أولويات" أخرى مثل توريد مدافع هاوتزر Caesar.

و خلال جولته الأوروبية الأخيرة التي شملت لقاءات مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وحضور قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ناشد زيلينسكي حلفاء كييف الغربيين إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه "لا يمكن استبعاد أي شيء" في ما يخص توريدات الطائرات، لكن وزير الدفاع بن والاس صرح بأن بلاده لن تمد كييف بأي طائرات مقاتلة في المستقبل القريب.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز أن الحديث لا يدور عن تزويد أوكرانيا بالطائرات.

وكانت الخارجية الروسية حذرت من أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.

المصدر: وكالات