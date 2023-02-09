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"بلومبيرغ": الاتحاد الأوروبي عاجز عن تحديد موقع الأموال الروسية المجمدة لديه إلى كييف

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Globallookpress Xinhua/Zhang Cheng
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أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن الدائرة القانونية في الاتحاد الأوروبي عاجزة عن تحديد موقع 86٪ من الأموال الروسية المجمدة، لتحويلها إلى أوكرانيا.

وأوصت دائرة الخدمات القانونية في الاتحاد الأوروبي بإلزام البنوك الأوروبية بنقل جميع المعلومات حول الأصول الروسية المجمدة إلى المفوضية الأوروبية.

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وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في وقت سابق إنه "سيتعين على روسيا أيضا دفع ثمن الدمار الذي تسببت فيه... لذلك، ندرس مع شركائنا كيفية استخدام الأصول الروسية المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا".

المصدر: RT

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