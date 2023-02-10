غواصون تحت الماء وطيران في السماء.. مصدر يضيف دليلا جديدا على الجهة التي فجرت السيل الشمالي

أظهر موقع Flightradar24 تحليق طائرة أمريكية فوق منطقة تفجير أنابيب "السيل الشمالي" للغاز الروسي بمياه النرويج، ليعزّز تقرير الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، الذي يتهم واشنطن بالتفجير.

وحسب المعلومات، حلقت طائرة P-8A Poseidon أمريكية من المحيط الأطلسي، وبعد مرورها فوق الدنمارك توجهت نحو جزيرة بورنهولم ثم أعادت التزود بالوقود فوق بولندا.

وبعد ذلك، عادت الطائرة إلى بورنهولم وفي حوالي الساعة 4:45 مساء بالتوقيت الصيفي الأوروبي نفّذت دورة كاملة فوق منطقة الانفجار، وبدأت بعد ذلك في الهبوط.

إقرأ المزيد

وتأتي هذه المعلومات لتعزّز تقرير الصحفي الأمريكي سيمور هيرش الذي قال إن غواصين عسكريين أمريكيين ألصقوا عبوات ناسفة بأنابيب "السيل الشمالي" أثناء المناورات العسكرية للناتو صيف 2022، وبعد 3 أشهر فجرها النرويجيون في مياههم.

وذكر هيرش أن "قرار التفجير تبنّاه الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد 9 أشهر من المناقشات السريّة في الفريق الأمني بواشنطن".

المصدر: نوفوستي