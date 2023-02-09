سيناتور أمريكي: لا يمكن استبعاد تفجير الولايات المتحدة "السيل الشمالي"

صرح عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري، مايك لي، بأنه لا يمكن استبعاد وقوف الولايات المتحدة وراء تفجير أنابيب الغاز الروسي "السيل الشمالي" في مياه النرويج.

وكتب لي في حسابه على "تويتر": "أنا قلق لأنني لا يمكن أن أستبعد فورا الفرضية بأن الولايات المتحدة فجرت "السيل الشمالي". وتحدثت مع عدد من الزملاء في مجلس الشيوخ. ومن بين من سألتهم، لم يتم إطلاع أي واحد منهم على ذلك".

I’m troubled that I can’t immediately rule out the suggestion that the U.S. blew up Nord Stream. I checked with a bunch of Senate colleagues. Among those I’ve asked, none were ever briefed on this. If it turns out to be true, we’ve got a huge problem. https://t.co/DG0dYTByPI — Mike Lee (@BasedMikeLee) February 8, 2023

وأضاف: "في حال تبين أن هذا صحيح، فإن لدينا مشكلة كبيرة".

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ويأتي ذلك على خلفية تقرير الصحفي الأمريكي سيمور هيرش الذي قال إن العسكريين الأمريكيين ألصقوا عبوات ناسفة بأنابيب "السيل الشمالي" أثناء المناورات العسكرية للناتو صيف 2022، وبعد 3 أشهر فجرها النرويجيون في مياههم.

وذكر هيرش أن "قرار التفجير تبنّاه الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد 9 أشهر من المناقشات السريّة في الفريق الأمني بواشنطن".

ونفت الولايات المتحدة ضلوعها في التفجير الذي وقع في سبتمبر الماضي.

المصدر: RT