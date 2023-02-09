البنتاغون: لا علاقة لواشنطن بتفجير "السيل الشمالي"

نفت وزارة الدفاع الأمريكية، مجددا أن تكون لواشنطن أي علاقة بالتفجيرات التي استهدفت خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" في بحر البلطيق في سبتمبر الماضي.

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جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها المتحدث باسم البنتاغون غارون غارن أمس الأربعاء، في أعقاب تقرير استقصائي، نشره الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، وألقى فيه باللوم على الإدارة الأمريكية في تفجيرات "السيل الشمالي".

وجدد غارن، موقف وزارته الصادر في أكتوبر الماضي والقائل إن "الولايات المتحدة لم تتورط بأي شكل من الأشكال" في الهجوم على "السيل الشمالي".

وفي وقت سابق الأربعاء رفض البيت الأبيض بصورة قاطعة، معلومات هيرش التي قالت إن عبوات ناسفة تحت خطوط "السيل الشمالي 2" تم زرعها في يونيو الماضي بغطاء تدريبات "بلوبس 22" من قبل غواصي البحرية الأمريكية، ووصف هذه المعلومات بأنها "كذبة مفبركة وخرافة كاملة".

جاء ذلك بعد أن شددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على ضرورة أن "تعلق" واشنطن على التحقيق الذي أجراه هيرش حول تورط البيت الأبيض في تخريب خطوط أنابيب "السيل الشمالي" التي كانت تربط روسيا بألمانيا.

المصدر: وكالات