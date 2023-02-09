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زيلينسكي: علينا "إجبار" شولتس على مساعدة أوكرانيا

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زيلينسكي: علينا
AP Andrew Harnik
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قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إنه يتعين عليه "إجبار" المستشار الألماني أولاف شولتس على تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا.

وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا وألمانيا في حالة "مناظرات حادة" حول توريد الدبابات للقوات الأوكرانية.

وقال زيلينسكي: "يجب أن أجبره (أولاف شولتس) على مساعدة أوكرانيا وأقنعه باستمرار بأن هذه المساعدة ليست لنا، بل للأوروبيين".

وأكد شولتس، في وقت سابق أن بلاده لن تشارك في الرفع المستمر لمستوى المخاطر المرتبط باتخاذ قرارات بخصوص توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، قائلا:"لن نجعل الناتو دولة حرب".

المصدر: نوفوستي

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