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شولتس: ألمانيا لن تستمر في رفع مستوى توريد الأسلحة إلى أوكرانيا

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شولتس: ألمانيا لن تستمر في رفع مستوى توريد الأسلحة إلى أوكرانيا
Globallookpress
المستشار الألماني أولاف شولتس
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أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أن بلاده لن تشارك في الرفع المستمر لمستوى المخاطر المرتبط باتخاذ قرارات بخصوص توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، قائلا:"لن نجعل الناتو دولة حرب".

وصرّح شولتس بذلك اليوم الأربعاء، في حديثه أمام البوندستاغ في إطار بيان الحكومة حول جدول أعمال القمة الأوروبية المقبلة.

وقال شولتس: "إن ما يضر، بصورة عكسية للتماسك (الغرب)، هو الوتيرة المتزايدة في التوريدات، والمنافسة تحت شعار "دبابات القتال، والغواصات، والطائرات – والتي سوف تتطلب المزيد ".

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وأضاف: "ما يؤلم هو التصريحات السياسية الداخلية الجذابة، وانتقاد الشركاء والحلفاء في الساحة المفتوحة. إن ألمانيا لن تشارك في هذا."

وذكّر شولتس بأن قرار إرسال دبابات "ليوبارد" الألمانية إلى كييف جاء بعد مفاوضات موثوقة مع الولايات المتحدة.

وأردف قائلا: "لن نتخذ قرارات من شأنها أن تجعل الناتو دولة حرب"، مؤكدا أن "الناتو لا يشن حربا ضد روسيا".

  وفي السياق ذاته، اعتبر شولتس أنه يجب على روسيا الاتحادية "إنهاء الحرب، وكلما كان ذلك أسرع كان ذلك أفضل لأوكرانيا ولروسيا وللعالم بأسره".

وتذرع شولتس بأن روسيا "لن تحقّق أهدافها سواء في ساحة المعركة" أو من خلال السلام بشروطها الخاصة.

المصدر: تاس

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