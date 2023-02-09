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نيكاراغوا.. الإفراج عن 222 معارضا غادروا إلى الولايات المتحدة

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نيكاراغوا.. الإفراج عن 222 معارضا غادروا إلى الولايات المتحدة
Globallookpress
أقارب للسجناء أمام أحد السجون في نيكاراغوا
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أفرجت سلطات نيكاراغوا عن 222 من المعارضين السياسيين، وهم الآن في طريقهم إلى الولايات المتحدة حسب مصادر في المعارضة.

وقال سفير نيكاراغوا السابق لدى منظمة الدول الأمريكية، أرتورو ماكفيلدز، في تسجيل فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي إن "222 سجينا سياسيا في طريقهم إلى واشنطن، (بعدما) تم الإفراج عنهم".

بدوره قال خافيير ألفاريز، المواطن من نيكاراغوا المقيم في المنفى في كوستاريكا لوكالة الصحافة الفرنسية إن زوجته وابنته اللتين تحملان الجنسية الفرنسية ايضا، من بين المفرج عنهم.

المصدر: أ ف ب

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