سينودس كنيسة إنجلترا يصوت لصالح مباركة زواج المثليين

صوت أعضاء السينودس العام لكنيسة إنجلترا اليوم الخميس لصالح مباركة زواج المثليين، لتبارك الكنيسة هذه الزيجات من الآن فصاعدا.

ونشر موقع السينودس العام لكنيسة انجلترا على موقعه بيان الهيئة العليا للكنيسة: "رحب السينودس العام لكنيسة إنجلترا بالمبادرة التي ستسمح للأزواج من المثليين بالقدوم للكنيسة بعد دخولهم في زواج مدني أو شراكة مدنية لتقديم الشكر أو تكريس علاقتهم لله أو نيل بركة الله".

كما اعتذر أساقفة كنيسة إنجلترا في بيانهم لممثلي مجتمع الميم عن تعرضهم في السابق "لعدم القبول والنبذ والعداء" في الكنائس، وما خلفه ذلك من تأثير على حياتهم.

في الوقت نفسه، رفض الأساقفة الأنجليكانيون دعم مبادرة تسمح لكهنة كنيسة إنجلترا بعقد قران الأزواج المثليين وذلك بعد مناقشة داخلية استمرت في الكنيسة لست سنوات.

وبدأ تسجيل الزيجات غير الكنسية بين ممثلين من نفس الجنس في إنجلترا واسكتلندا وويلز في عام 2014، وفي أيرلندا الشمالية في عام 2020.

المصدر: تاس