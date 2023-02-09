"الاتصالات الألمانية" تعلن مجانية المكالمات إلى تركيا وسوريا

أعلنت شركة الاتصالات الألمانية "تليفونيكا ألمانيا" مجانية المكالمات إلى تركيا وسوريا حتى 17 فبراير، في خطوة لدعم ذوي متضرري الزلزال في البلدين.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الخميس، إن الهدف من هذه الخطوة هو المساعدة في بقاء الناس على تواصل مع أقربائهم وأحبائهم، ودعم فرق الإنقاذ العاملة على الأرض.

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وأشارت إلى أنّها لن تقوم بتحصيل أي أجور من الرسائل والمكالمات التي ستجرى إلى تركيا وسوريا عبر علاماتها التجارية O2 و O2 و Business و Blue و AY YILDIZ وOrtel Mobile بين 9 و 17 فبراير.

كما لفتت إلى أن ميزة "التجوال" داخل تركيا ستكون مجانية أيضا خلال الفترة المحددة.

وتابعت الشركة أن هدفها من هذه الخطوة هو المساعدة في بقاء الناس على تواصل مع أقربائهم وأحبائهم، ودعم فرق الإنقاذ العاملة على الأرض.

هذا وقد ضرب فجر الاثنين الماضي، زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، وأعقبه زلزال آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، فضلا عن مئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر: الأناضول