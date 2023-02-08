علماء الزلازل الروس يتوقعون استمرار الهزات الأرضية في تركيا

أعلن بيتر شيبالكين مدير معهد نظرية التنبؤ بالزلازل والجيوفيزياء الرياضية في أكاديمية العلوم الروسية ، إن الهزات القوية في مركز الزلزال القوي الذي وقع في تركيا ستستمر لمدة أسبوعين.





ويشير في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" إلى أنه "بحلول هذا الوقت ستنتهي الهزات الارتدادية التي قوتها 6 درجات، ولكن احتمال استمرارها وارد جدا".

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ووفقا له، صمم خبراء المعهد نظاما آليا للتنبؤ بالنشاط الارتدادي للهزات. ويجمع هذا النظام المعلومات عن الزلازل الحالية والهزات الارتدادية ذاتيا، وعلى ضوء ذلك يقييم مسار تسلسل الأحداث الزلزالية لاحقا.

ويضيف، أظهرت نتائج معالجة المعلومات التي أجراها النظام ذاتيا في اليوم الأول، ان سرعة انخفاض الخطر الزلزالي أعلى من المتوسط في حالة زلزال بهذه القوة.

ويشير الخبير، ولكن يمكن أن تتطور الأحداث بصورة مختلفة.

ويقول: "إن حدوث زلزالين بهذه القوة خلال فترة زمنية قصيرة، يشير إلى تراكم كمية هائلة من الطاقة وإن إعادة توزيعها من الأمور الصعبة جدا".

ويضيف، لقد توقع علماء الزلازل حدوث زلزال في هذه المنطقة بقوة 8 درجات. ولكن بما ان مساحة هذه المنطقة الزلزالية هي اكبر من مساحة تركيا، فإن هذه التوقعات ليست دقيقة عادة وهي غير كافية، لذلك لا يمكن استنادا إليها إجلاء السكان أو اتخاذ تدابير وقائية، مثل قطع التيار الكهربائي لتجنب الحرائق ووقف حركة وسائط النقل.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"