موسكو: السويد وفنلندا أصبحتا على خط المواجهة الأمامي

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، إن السويد وفنلندا أصبحتا على خط المواجهة الأمامي مع روسيا، حيث سترسم لهما واشنطن والناتو نهجهما العسكري.

وقال غروشكو في نادي فالداي: "في الواقع، هذان البلدان انتقلا إلى خط المواجهة الأمامي ومن سيحدد سياسة البناء العسكري لهما ليست هلسنكي وستوكهولم، وإنما بروكسل وواشنطن. هذه حقيقة. سنشهد إعادة إنتاج المخططات التي كانت خلال الحرب الباردة".

وأضاف: "بالمناسبة، في سياق الرد على التغييرات الجذرية التي يشهدها شمال أوروبا، تم الإعلان عن إحدى خطواتنا الجوابية، وهي تشكيل فيلق عسكري إضافي شمال غربي البلاد. هذه حقيقة، لكنها حقيقة لم نوجدها نحن".

المصدر: نوفوستي