عقوبات أمريكية بريطانية على أعضاء المجموعة السيبرانية Trickbot

اعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة أمريكية بريطانية مشتركة ضد سبعة من أعضاء مجموعة Trickbot السيبرانية، والتي تزعم السلطات الأمريكية أنها متواجدة في الأراضي الروسية.

وجاء في بيان صدر اليوم الخميس عن وزارة الخزانة الأمريكية: "اليوم، تضيف الولايات المتحدة، بالتنسيق مع المملكة المتحدة، سبعة أشخاص لقائمة العقوبات وهم أعضاء في مجموعة Trickbot السيبرانية الإجرامية ومقرها في روسيا".

المصدر: تاس