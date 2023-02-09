أورسولا فون دير لاين ترحب بزيلينسكي في "قلب الأسرة الأوروبية"

في تغريدة لها على موقع "تويتر" عبرت رئيسة المفوضية الأوروبية عن ترحيبها الشديد بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي فور وصوله إلى بروكسل "قلب الأسرة الأوروبية" على حد تعبيرها.

🇪🇺🇺🇦 Welcome to Brussels, dear @ZelenskyyUa



The heart of the European family, in which Ukraine belongs.



We will support Ukraine every step of the way towards our Union. pic.twitter.com/eELXeZYmM5 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 9, 2023

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وجاء في التغريدة التي نشرتها رئيسة المفوضية مرفقة بصورة لها مع زيلينسكي: "مرحبا بك عزيزي في بروكسل. قلب الأسرة الأوروبية التي تنتمي إليها أوكرانيا. سندعم أوكرانيا في كل خطوة على الطريق نحو الاتحاد الأوروبي".

وقد وصل زيلينسكي إلى بروكسل اليوم الخميس للقاء زعماء الاتحاد الأوروبي الذين سيحضرون القمة، فيما أصبحت العاصمة البلجيكية المحطة الثالثة له بعد لندن وباريس، حيث التقى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ومن المتوقع أن يلقي زيلينسكي خطابا أمام المشرعين الأوروبيين، حيث ستعقد جلسة عامة استثنائية اليوم.

المصدر: تويتر