ما دلالة السوار الأحمر الذي ظهر على معصم سوناك خلال احتضانه زيلينسكي؟

أثار السوار الأحمر الذي وضعه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، على معصمه خلال احتضانه الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي، تساؤلات حول الدلالة التي يحملها.

وظهر سوناك يردتي السوار يوم أمس خلال لقائه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية فإن هذا السوار المصنوع من خيوط حمراء ويعرف السوار باسم kautuka أو kalava، هو دلالة على إيمانه الهندوسي، كما أنه يعتبر رمزا لحسن الحظ والحماية، وسمة موحدة بين المؤمنين كتذكير يومي على إيمانهم.

ويلبس الخيط تقليديا على معصم أو ذراع الرجال الأيمن، وهو يرمز إلى الإله فيشنو، وعلى اليسار من قبل النساء للإلهة لاكشمي. ويتم تسليم السوار أحيانا من قبل كهنة هندوس، ولكن يمكن أيضا تبادله بين العائلة والأصدقاء. واللون الأحمر مهم في العقيدة الهندوسية، فإنه يرمز إلى النقاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن سوناك كان يعبر دائما عن فخره بإيمانه ويتحدث عن كيف يصلي مع أسرته ومحاولة الذهاب إلى المعبد بانتظام، كما أنه يمتنع عن أكل لحوم البقر، حيث تعتبر البقرة مقدسة في الديانة الهندوسية.

المصدر: "ميرور"