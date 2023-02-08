زيلينسكي يلقي خطابا أمام البرلمان البريطاني ويناشد بريطانيا إمداد أوكرانيا بالطائرات الحربية

ألقى الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، خطابا أمام البرلماني البريطاني، طالب خلاله بإمداد أوكرانيا بطائرات حربية.

وقدم زيلينسكي خوذة طيران كهدية رمزية مقدمة من الطيارين الأوكرانيين، للبرلمان البريطاني، لتحفيز بريطانيا، على إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة.

وناشد زيلينسكي بريطانيا، وحلفاءه الغربيين الآخرين، بإمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة، قائلا: "أناشدكم والعالم بأسره، أمدوا أوكرانيا بالطائرات المقاتلة".

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ووصل زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إلى بريطانيا في إطار زيارته الأولى منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ومن المقرر أن يلتقي بعد خطابه أمام البرلمان البريطاني بالملك، تشارلز الثالث.

ومن جهته صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال حفل الذكرى الـ 80 لانتصار روسيا في معركة ستالينغراد، قائلا: " يبدو أن أولئك الذين يعولون على هزيمة روسيا، لا يدركون أن الحرب مع روسيا، ستأتيهم بما لا ينتظرون".

المصدر: نوفوستي