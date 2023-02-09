ملكة الدنمارك قد تخضع هذا الشهر لعملية جراحية بسبب آلام الظهر

أعلن القصر الملكي في الدنمارك اليوم الأربعاء، أن الملكة مارغريت الثانية، ستخضع "لعملية جراحية كبيرة في الظهر" في وقت لاحق من هذا الشهر.

و في بيان، أوضحت الأسرة المالكة أن الملكة البالغة من العمر 82 عاما ستنقل إلى المستشفى بعد ذلك وستخضع لـ"عملية إعادة تأهيل أطول".

وأضاف البيان أنه "لفترة طويلة، تأثرت جلالة الملكة بآلام في ظهرها، وفي الآونة الأخيرة ساء الوضع".

وأفاد القصر بأن مارغريت، التي يجعلها حكمها المستمر منذ نصف قرن الملكة صاحبة أطول فترة جلوس على العرش، قررت الخضوع "لعملية جراحية كبيرة في الظهر" في 22 فبراير، بعد التشاور مع الأطباء.

وأشار إلى أن العديد من الارتباطات الرسمية سيتم إما تأجيلها أو إلغاؤها أو التعامل معها من قبل أفراد آخرين من العائلة المالكة.

ومن المرجح أن يتولى الأمير فريدريك هذه الارتباطات باعتباره الابن الأكبر لملكة الدنمارك ويحظى بشعبية واسعة، وزوجته ولية العهد الأميرة ماري، وكذلك نجل مارغريت الأصغر، الأمير يواكيم وزوجته الأميرة ماري، وأخت الملكة الأميرة بينيديكت.

وفي الأيام العديدة الماضية، ألغت مارغريت كافة الفعاليات، بما في ذلك افتتاح معرض في كوبنهاغن.

المصدر: "أ ب"