مصادر: تعثر المفاوضات حول تصدير المنتجات الزراعية من روسيا

أفادت وكالة "تاس" نقلا عن مصادرها بأن المفاوضات بشأن رفع القيود عن المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية تعثرت.

وقال مصدر في الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، إن المفاوضات التي تجري بمشاركة روسيا والأمم المتحدة وأوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، واجهت صعوبات، ولا يوجد أي تقدم فيها تقريبا.

وأضاف المصدر: "حتى الآن لا يمكن التوصل إلى قرار بشأن تصدير أسمدة الأمونيا عبر أنبوب تولياتي – أوديسا، وإعادة مصرف "روس سيلخوز بنك" إلى منظومة "سويفت" للتحويلات المالية السريعة".

وأشار مصدر آخر إلى أنه كان هناك بعض التقدم في تسوية تلك القضايا في أواخر 2022، ولكن في يناير توقف التقدم.

وامتنع المصدر عن توضيح أسباب الصعوبات والجهة المسؤولة عنها، مشيرا إلى أن العمل لا يزال مستمرا، والأمل بالتوصل إلى اتفاق لا يزال قائما.

يذكر أن رفع القيود عن صادرات روسيا من المنتجات الزراعية والأسمدة كان جزءا من الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، الذي عقد في يوليو الماضي في إسطنبول بمشاركة روسيا والأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا.

المصدر: تاس