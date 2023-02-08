بايدن: نتنافس مع الصين ولا نسعى لنزاع معها

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى نزاع مع الصين على خلفية حادث إسقاط المنطاد الصيني فوق الأراضي الأمريكية.

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وقال بايدن في حديث لقناة PBS، تم بثه يوم الأربعاء: "نعتزم منافسة الصين بشكل شامل، لكننا لا نسعى إلى نزاع معها. وهكذا كان الوضع حتى الآن".

وكان بايدن قد صرح في وقت سابق بأن حادث إسقاط المنطاد "لن يضعف العلاقات الأمريكية الصينية".

واتهم البيت الأبيض الصين بإرسال "المناطيد التجسسية" إلى القارات الخمس وانتهاك سيادة الدول.

المصدر: "فرانس برس"