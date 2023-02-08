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ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر في تركيا وسوريا إلى أكثر من 13 ألف قتيل في حصيلة غير نهائية

أنقرة: نفتح كلا المعبرين الحدوديين مع سوريا فهذه قضية إنسانية لا سياسية

أخبار العالم

أنقرة: نفتح كلا المعبرين الحدوديين مع سوريا فهذه قضية إنسانية لا سياسية
AFP
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قالت أنقرة اليوم الأربعاء، إنها تعمل الآن على فتح كلا المعبرين الحدوديين مع سوريا (مع مناطق الحكومة السورية)، مؤكدة أن هذه قضية إنسانية وليست سياسية.

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وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو: "نعمل الآن على فتح كلا المعبرين الحدوديين مع سوريا (مع مناطق الحكومة السورية).. معبر جيلفاغوزو ( مفتوح أصلا - مع مناطق سيطرة المعارضة السورية بالشمال السوري)".

وأضاف تشاووش أوغلو: "هذه قضية إنسانية وليست سياسية، ونقدم كذلك الدعم اللازم لوصول المساعدات إلى سوريا".

هذا وأفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤولين رسميين وأطباء في البلدين المنكوبين بأن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا ارتفعت إلى أكثر من 11700.

وأوضحت المصادر أن 9057 شخصًا قضوا في تركيا، و2662 في سوريا جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة يوم الاثنين الماضي.

المصدر: RT 

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تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا.. اليوم الثالث