قائد "فيلق القدس" الإيراني يتفقد المناطق المتضررة في مدينة حلب السورية (فيديو)

وصل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني، اليوم الأربعاء، إلى مدينة حلب للإشراف على تقديم المساعدات للشعب السوري.

وأوضحت وكالة "مهر" للأنباء أن قائد فيلق القدس، الجنرال إسماعيل قاآني، زار اليوم المناطق المتضررة من مدينة حلب السورية وأشرف على عمل المنقذين الإيرانيين المتواجدين في مواقع إزالة الأنقاض.

هذا وتتواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية للزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في البلدين.

و فجر يوم الاثنين الماضي، ضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا.

المصدر: RT + "مهر"