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الأمم المتحدة: التدفق المهول للأسلحة إلى منطقة النزاع في أوكرانيا يثير قلقنا!

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الأمم المتحدة: التدفق المهول للأسلحة إلى منطقة النزاع في أوكرانيا يثير قلقنا!
Globallookpress
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أكدت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، أن التدفق الهائل للأسلحة إلى منطقة النزاع في أوكرانيا، يثير المخاوف بشأن التصعيد الواسع للنزاع.

وصرّحت ناكاميتسو بذلك اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في أوكرانيا، مشيرة إلى أن "التدفق الواسع النطاق للأسلحة في حالات النزاع المسلح يثير مخاوف من تصعيد النزاع."

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وأضاف أن "تدابير مواجهة التحويل المُحتمل للأسلحة والذخيرة ستكون مفتاحا محتملا للتعافي بعد الصراع والأمن والاستقرار الإقليميين. وكذلك جهود منع نشوب النزاعات في مناطق أخرى ".

وبحسب الممثلة السامية، فإن فرص حل النزاع في أوكرانيا من خلال المفاوضات "محدودة حاليا"، مبينة أن "لا يزال المنطق العسكري هو السائد".

وأردفت قائلة: "إن احتمالات التوصل إلى تسوية دبلوماسية للصراع تبدو ضئيلة في الوقت الحاضر، طالما أن المنطق العسكري ما زال سائدا. ولكن تصعيد النزاع وإطالة أمده لن يؤدي إلّا إلى مزيد من المعاناة غير المبررة والتي لا تطاق ".

المصدر: تاس

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