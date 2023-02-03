"بلومبرغ": تسليم قذائف "هيمارس" بعيدة المدى إلى أوكرانيا سوف يستغرق 9 أشهر

نشرت "بلومبرغ" تقارير تشير إلى أن عمليات التسليم الأولى لقذائف راجمات "هيمارس" بعيدة المدى، التي تضمها حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لكييف، لن تتم قبل حوالي 9 أشهر.

وكانت وسائل الإعلام الغربية قد أفادت من قبل بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعد حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 2.2 مليار دولار لأوكرانيا، والتي قد تشمل للمرة الأولى قذائف بعيدة المدى، وهو تطوير مشترك ما بين شركتي "بوينغ" Boeing و"ساب" Saab، اللتين أضافتا محركا صاروخيا إلى قذيفة "هيمارس" ليصبح مدى هذه الذخيرة الموجهة بدقة يتجاوز 150 كيلومترا (مقابل القذائف الحالية لدى أوكرانيا التي يبلغ مداها 80 كيلومترا).

إقرأ المزيد

وتابعت الصحيفة: "مثل بعض المعدات الأخرى التي قدمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، لن يتم نشر هذه القذائف في أوكرانيا في المستقبل القريب. حيث ستستغرق عمليات التسليم الأولى، وفقا لممثلي الصناعة، حوالي 9 أشهر، بعد أن يتم إبرام العقد مع سلاح الجو".

إضافة إلى ذلك، قد تشمل حزمة المساعدات الأمريكية ألغام Claymore المضادة للأفراد، وصواريخ Excalibur الموجهة بنظام GPS، ومعدات دعم Patriot SAM، وقاذفات القنابل الصاروخية طراز Mk153 من المخزون الخاص للبنتاغون، حيث تقول "بلومبرغ" إن نقل هذه الأسلحة قد يستغرق وقتا أقل.

ورد كذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تعلن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا اليوم الجمعة.

المصدر: نوفوستي