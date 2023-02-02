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مدفيديف: ارتفاع وتيرة تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية في عام 2023

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مدفيديف: ارتفاع وتيرة تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية في عام 2023
Legion-Media Björn Trotzki
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف (صورة أرشيفية)
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صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بأن عمليات تسليم جميع أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية إلى القوات المسلحة ستزيد بشكل كبير في عام 2023.

جاء ذلك خلال منشور له بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، يتضمن صورة لزيارته إلى مكتب التصميم الروسي "رادوغا" المتخصص في تطوير وإنتاج الصواريخ لأغراض مختلفة بمدينة دوبنا، الذي يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1951.

وتابع مدفيديف: "سيسمح ذلك بقصف النازيين الجدد الأوكرانيين، الذين أطعمهم الغرب بأسلحته، وإلحاق هزيمة ساحقة بهم".

المصدر: تليغرام

 

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