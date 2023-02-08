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وزارة التعمير والإسكان الروسية: مستعدون لمساعدة تركيا وسوريا في ترميم المباني المدمرة بعد الزلزال

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وزارة التعمير والإسكان الروسية: مستعدون لمساعدة تركيا وسوريا في ترميم المباني المدمرة بعد الزلزال
Globallookpress Depo PhotosKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
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صرح وزير التعمير والإسكان الروسي إيريك فايزولين بأن الوزارة مستعدة لإرسال متخصصين إلى تركيا وسوريا للمساعدة في ترميم المنشآت التي دمرها الزلزال.

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جاء ذلك في تصريحات للوزير أمام الصحفيين اليوم الأربعاء، حيث تابع: "يتم التنسيق في هذا الشأن من قبل وزارة الطوارئ، حيث تم إرسال متخصصي الوزارة إلى كل من الجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية، وإذا ما دعت الحاجة، فسوف يتم إرسال متخصصين من الجهات الحكومية الأخرى، بما في ذلك من وزارة التعمير والإسكان".

وتتواصل عمليات الإنقاذ في كل من تركيا وسوريا وسط ارتفاع أعداد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية للزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في البلدين، فيما تجاوز عدد الضحايا في البلدين 11 ألف قتيل، وعشرات الآلاف من الجرحى.

المصدر: تاس

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تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا.. اليوم الثالث