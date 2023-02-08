فريق طبي روسي إلى تركيا لمساعدة جرحى الزلزال

صرح مساعد وزير الصحة الروسي أليكسي كوزنيتسوف بأن فريقا من الأطباء الروس سيغادر اليوم إلى تركيا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لضحايا الزلزال.

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صرح بذلك مساعد الوزير للصحفيين اليوم الأربعاء، حيث تابع أنه "بناء على تعليمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيتم اليوم إرسال فريق مكون من 11 طبيبا إلى تركيا لتقديم الرعاية الطبية لضحايا الزلزال، يتضمن أخصائيين في الصدمات وجراحة الأعصاب والجراحة العامة وجراحة الأطفال وأطباء التخدير والإنعاش. حيث ينتمي هؤلاء الأطباء إلى المراكز الطبية الفدرالية الرائدة في وزارة الصحة الروسية".

وتتواصل عمليات الإنقاذ في كل من تركيا وسوريا وسط ارتفاع أعداد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية للزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في البلدين، فيما تجاوز عدد الضحايا في البلدين 10 آلاف قتيل، وعشرات الآلاف من الجرحى.

المصدر: نوفوستي