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جيولوجي هولندي تنبأ بزلزال تركيا يكشف عن تداعياته على جميع أنحاء المنطقة

العلوم والتكنولوجيا

جيولوجي هولندي تنبأ بزلزال تركيا يكشف عن تداعياته على جميع أنحاء المنطقة
Globallookpress Depo PhotosKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
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كتب الجيولوجي الهولندي هوغربيتس الذي تنبأ بكارثة زلزال تركيا قبل وقوعه بـ 3 أيام، أن هناك تغييرا كبيرا في توزيع الإجهاد بجميع أنحاء المنطقة ما تسبب في نشاط زلزالي وصولا إلى فلسطين.

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جاء ذلك في تغريدة له في صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، حيث قال إن الزلازل الكبيرة في وسط تركيا تسببت في حدوث تغيير كبير في توزيع الإجهاد في جميع أنحاء المنطقة، ونتيجة لذلك فإن هناك نشاطا زلزاليا وصولا إلى فلسطين، مشيرا إلى أنه "من الواضح أن المنطقة تعيد وضع استقرارها".

وكان الجيولوجي الهولندي قد نال شهرة واسعة بكونه تنبأ بوقوع زلزال بين تركيا وسوريا قبل 3 أيام من وقوع الكارثة، حيث حظيت تلك التغريدة فيما بعد بانتشار واسع (50.2 مليون مشاهدة) على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: تويتر

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تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا.. اليوم الثالث