أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحييد أكثر من 300 جندي أوكراني خلال الـ 24 ساعة الماضية في عدد من المناطق على جبهة القتال.

جاء ذلك في التقرير اليومي لوزارة الدفاع عن سير العمليات القتالية في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا ليوم الأربعاء، حيث تمكنت الضربات الهجومية وطيران الجيش والمدفعية من مجموعة القوات "الغربية" من إصابة نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية لوحدات اللواءين الميكانيكيين 14 و92 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك، بمنطقة خاركوف وبجمهورية لوغانسك الشعبية، حيث تم تصفية أكثر من 35 جندي أوكراني وتدمير مدرعة لنقل الجنود وسيارة في هذا الاتجاه.

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في اتجاه كراسنوليمان، ونتيجة للضربات التي شنتها طائرات العمليات التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة قوات "المركز"، تمت إصابة نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية التابعة للواء الميكانيكي رقم 66، واللواء المحمول جوا رقم 25، واللواء الجوي رقم 81 في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين. وقد تم تصفية أكثر من 130 جندي أوكراني، وتدمير عربة قتال مشاة، و3 مدرعات قتالية، وراجمة "غراد"، إضافة إلى مستودع ذخيرة تابع للواء 66 الميكانيكي بمنطقة خاركوف.

كذلك تم تصفية أكثر من 140 جندي أوكراني وتدمير دبابة و3 شاحنات صغيرة و3 سيارات ومدفع هاوتزر من طراز Msta-B في اتجاه دونيتسك نتيجة للعمليات الهجومية من قبل المفارز الهجومية وأضرار النيران من قبل مجموعة القوات "الجنوبية". إضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودعين للذخيرة في بلدتي أفدييفكا وسلافيانسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وفي اتجاه جنوب دونيتسك، أصابت القوات الروسية وحدات اللواء الميكانيكي رقم 72 ولواء الدبابات رقم 1 واللواء البحري رقم 35 للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات أوغليدار وفوديانويه بجمهورية دونيتسك الشعبية، فيما تم تصفية ما يصل إلى 75 جنديا أوكرانيا وتدمير دبابة وعربة قتال مشاة و3 مدرعات قتالية ومركبتين في هذا الاتجاه.

كما تم تدمير 3 مستودعات ذخيرة ووقود للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدات نوفوميخايلوفا وأوغليدار ودوبروفولي بجمهورية دونيتسك الشعبية.

في اتجاه خيرسون، تم تدمير طاقم هاون بالقرب من قريبة أولغوفكا بمنطقة خيرسون.

كما أصاب الطيران العملياتي والتكتيكي وقوات المدفعية وحدة المدفعية رقم 74 في مواقع إطلاق النار ونقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في 123 منطقة.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت أنظمة الدفاع الجوي في إسقاط 11 صاروخ من راجمات صواريخ "هيمارس"، و10 طائرات مسيرة.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

382 طائرة

206 مروحية

3046 طائرة بدون طيار

403 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

7789 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

1011 راجمة صواريخ متعددة

4022 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

8291 مركبات عسكرية خاصة

المصدر: RT