لم يتمالك المستشار السابق بالبنتاغون العقيد الأمريكي السابق دوغلاس ماكغريغور نفسه وضحك حينما سئل عن "خطط" الرئيس البولندي أندريه دودا لمساعدة كييف في "الاستيلاء على القرم".

جاء ذلك خلال مقابلة له على قناة Judging Freedom على موقع "يوتيوب"، حينما سأله المضيف أندرو نابوليتانو حول رأيه في دعوة الرئيس البولندي لدعم تطلعات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للسيطرة على شبه جزيرة القرم.

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ضحك ماكغريغور قائلا: "يريد رئيس بولندا من القوات الأمريكية، جنبا إلى جنب مع القوات البولندية، مساعدة القوات المسلحة الأوكرانية في الاستيلاء على شبه جزيرة القرم، إلا أن هذا مستحيل. إنه لمن الجنون من جانبه الحديث عن هذا الأمر، يبدو أنه يستخدم شيئا مهلوسا".

وتابع العقيد المتقاعد أن بولندا "تسعى لإشراك (الناتو) في الصراع بأوكرانيا، ما يفرض تطبيق المادة 5 من ميثاق الحلف، والتي بموجبها يعتبر الهجوم على دولة أو أكثر بمثابة هجوم على الحلف ككل"، لكنه يعرب عن ثقته في أن الدول الأخرى لن تدعم وارسو لأنها لا تريد حربا مع روسيا.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرح في وقت سابق بأن خط كييف وفلاديمير زيلينسكي في السيطرة على شبه جزيرة القرم سوف تفشل.

المصدر: نوفوستي