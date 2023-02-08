المستشار الألماني: الاتحاد الأوروبي سيعزز العقوبات ضد روسيا قريبا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن الاتحاد الأوروبي سيعزز العقوبات المفروضة على روسيا في المستقبل القريب.

وأضاف شولتز متحدثا في البوندستاغ، اليوم الأربعاء: "نحن، بصفتنا الاتحاد الأوروبي، سنشدد العقوبات ضد روسيا مرة أخرى، بحلول الذكرى السنوية لبدء الحرب".

وحسب قوله، ستكون هذه "إشارة واضحة" للجانب الروسي على أن نواياه في أوكرانيا لن تنجح.

واعتمد نواب البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي، بأغلبية الأصوات قرارا "بشأن الاستعدادات للقمة الأوروبية الأوكرانية"، طالبوا فيه مؤسسات الاتحاد الأوروبي "باعتماد الحزمة العاشرة من العقوبات على روسيا على الفور".

وفرض الاتحاد الأوروبي منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا 9 حزم من العقوبات للضغط على موسكو.

المصدر: نوفوستي