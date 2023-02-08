الأردن يجمع التبرعات ويواصل إرسال قوافل الإغاثة إلى سوريا وتركيا (صور)

أفادت هيئة المساعدات الخيرية الأردنية، بأنها أرسلت منذ أمس 5 طائرات، محملة بالمساعدات الإغاثية إلى سوريا وتركيا، بناء على تعليمات الملك، عبد الله الثاني.

ووفقا لبيان الهيئة، فإنها نسقت مع الجيش الأردني، وأرسلت اليوم، طائرة محملة بالمواد الإغاثية، والغذائية، والطبية، إلى مدينة اللاذقية في سوريا، وأنها سترسل طائرة أخرى إلى المناطق السورية المتضررة، إضافة إلى قوافل برية، ستتحرك خلال الأيام المقبلة إلى جميع المناطق المتضررة في سوريا.

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وأوضحت الهيئة، أن المساعدات تشمل، معدات إنقاذ، وخيام، ومعدات لوجستية، وطبية، ومواد غذائية، وطواقم إنقاذ، وأطباء من الخدمات الطبية الملكية.

وصرح أمين عام الهيئة، حسين الشبلي، بأن الهيئة مستمرة بتلقي التبرعات النقدية والعينية، من خلال غرف الطوارئ التي شكلتها لجمع التبرعات.

ودعا الشبلي الجهات والمؤسسات والأفراد المقتدرين للتبرع لإغاثة أسر المنكوبين، في سوريا وتركيا، ومد يد العون لهم في مصابهم.

المصدر: RT