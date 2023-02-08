ميشوستين في برقية تعزية لعرنوس: روسيا ستقدم كل الدعم لسوريا

تقدم رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين بخالص التعازي باسم الحكومة الروسية وباسمه إلى حسين عرنوس رئيس الوزراء السوري بشأن الضحايا والأضرار الكبيرة للزلزال المدمر الذي ضرب سوريا.

وقال ميشوستين في برقية للمهندس عرنوس: "الجانب الروسي مستعد لتقديم الدعم والمساعدة للشركاء في سوريا من أجل إزالة آثار هذه المأساة" معربا عن أصدق عبارات الدعم والتعاطف لأهالي وأقارب الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وتواصل القوات وعناصر الشرطة العسكرية الروسية بمختلف المحافظات السورية على مدار الساعة تقديم المساعدة والمشاركة بعمليات البحث عن ناجين وإزالة الأنقاض وتقديم المعونات للمتضررين.

وتسبب الزلزال بوفاة أكثر من 2500 سوري حتى اللحظة مع استمرار عمليات الإنقاذ لليوم الثالث على التوالي.

وأعلن وزير الصحة، حسن غباش، ارتفاع عدد الضحايا المسجلين في المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة إلى 1262 وفاة و2285 إصابة، وذلك في حصيلة غير نهائية.

فيما أفادت مصادر أهلية في مناطق سيطرة الجماعات المسلحة بأن عدد الضحايا بلغ 1280 حالة وفاة، وآلاف المصابين.

المصدر: سانا