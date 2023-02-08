"يقود العالم لحرب عالمية".. ترامب يهاجم بايدن ويصفه بالرئيس الأكثر فسادا في تاريخ أمريكا

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس جو بايدن ووصفه بأنه أفسد رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، واتهمه بالفشل في قيادة الولايات المتحدة ودفع العالم نحو حرب عالمية ثالثة.

وجاء الهجوم الذي شنه ترامب على الرئيس الأمريكي الحالي، بعد إلقاء الأخير خطاب "حال الاتحاد" أمام الكونغرس أمس الثلاثاء.

واتهم ترامب بايدن و"الديمقراطيين الراديكاليين" بالفشل فيما يتعلق بالهجرة ومكافحة الجريمة والتعامل مع بعض الملفات منها مسألة المتحولين جنسيا، مضيفا أن الولايات المتحدة متورطة في الحرب بأوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي السابق إن "وزارة العدل التي يقودها جو بايدن كسلاح، وأنا أحد ضحاياها، تضطهد خصومه السياسيين، وإن إدارة بادين تشن حربا على حرية التعبير.

وتابع ترامب: "إنه (بايدن) يقودنا إلى حافة الحرب العالمية الثالثة. وفوق كل ذلك، فهو أكثر الرؤساء فسادا في التاريخ الأمريكي".

كذلك انتقد ترامب خلفه بايدن بخصوص طريقة إدارته للبلاد والأزمة الاقتصادية التي تعيشها الولايات المتحدة، واتهمه بالفشل في تحسين حياة الأمريكيين.

المصدر: وكالات