صورة من الفضاء لميناء إسكندرون يحترق وطائرة إطفاء روسية تحوم فوقه لنجدته (فيديو)

وصلت الطائرة الروسية البرمائية "Be-200"، اليوم الأربعاء، إلى تركيا للمساعدة في إخماد حريق ميناء إسكندرون.

وفي وقت سابق أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الطوارئ الروسية، أنه "وفقا لأوامر وزير الطوارئ الروسي ألكساندر كورنكوف، سترسل الإدارة طائرة "بيريف بي إي -200"، إلى تركيا، للمساعدة في إخماد الحريق القوي الذي اندلع في ميناء إسكندرون".

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ويوم الاثنين 6 فبراير، اندلع حريق كبير في ميناء إسكندرون التركي في جنوب البلاد، إثر زلزال مدمر وقع فجر الاثنين، وامتدت النيران إلى الحاويات في الميناء.

وفي وقت سابق، تم الإبلاغ عن أنه وفقا للقطات التي نقلتها القنوات التلفزيونية المحلية، كانت 1500 حاوية على الأقل في منطقة الحريق.

المصدر: تاس