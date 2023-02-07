الدفاع التركية: عمليات السيطرة على حريق ميناء إسكندورن لا تزال جارية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، استمرار علميات إخماد الحريق الذي اندلع في الحاويات على مساحة كبيرة من ميناء إسكندرون، في أعقاب كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد فجر الأمس.

وقالت الدفاع التركية في بيان: "عمليات إخماد الحريق في ميناء إسكندرون، مستمرة بجهود مروحيات القوات البرية وطائرات سلاح الجو التركي".

واندلع حريق كبير وتصاعدت أعمدة الدخان يوم الاثنين، فوق ميناء إسكندرون في إقليم هطاي (إنطاكية) جنوب تركيا، بعد زلزال أدى إلى احتراق حاويات شحن.

وأشارت صحيفة "صباح" التركية، إلى سقوط الحاويات نتيجة الزلازل، واشتعال النيران في العشرات منها، ويتصاعد الدخان الأسود الكثيف فوق الميناء لعدة أمتار.

وفي وقت مبكر من صباح يوم الاثنين، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب تركيا، وبحسب آخر المعطيات، قُتل ما يزيد عن 2000 شخص، وأصيب أكثر من 10 آلاف آخرون.

كما وردت أنباء عن أضرار في عدة مناطق سورية، كما شعرت بهزات أرضية في العاصمة اللبنانية بيروت، وبلغ عدد الضحايا في الوقت الحالي بسوريا أكثر من 1300 شخص، وأصيب أكثر من 1700.

المصدر: RT